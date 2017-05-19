В Москве появится около 400 парковочных мест

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Схему движения на 23 улицах Москвы, в том числе центральных, изменят в ближайшие месяцы, в итоге в столице появится почти 400 дополнительных парковочных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).
На некоторых улицах, наоборот, организуют двустороннее движение, к примеру, на 1-м Нижнелихоборском проезде, улице Зорге, также двустороннее движение вернется на улицы Народного ополчения и Берзарина после строительства тоннеля.
"За счет изменения организации дорожного движения, а именно ввода одностороннего движения и двустороннего движения, будет организовано порядка 400 дополнительных парковочных мест, увеличится безопасность дорожного движения за счет исключения конфликтных точек", — говорится в сообщении. Кроме того, как уверяют московские власти, передвижение по улицам станет комфортнее и для автомобилистов, и для пешеходов.
В ЦОДД попросили автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.