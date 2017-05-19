В Москве появится около 400 парковочных мест

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Схему движения на 23 улицах Москвы, в том числе центральных, изменят в ближайшие месяцы, в итоге в столице появится почти 400 дополнительных парковочных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

Так, односторонними станут Елоховский проезд, Малый Строченовский переулок и Ладожская улица в ЦАО, улицы Тарутинская и Пивченкова в ЗАО, Мячковский бульвар в ЮВАО, 1-я и 2-ая Радиаторские улицы, Дубнинский и Вербилковский проезды в САО и проезд Досфлота в СЗАО.

На некоторых улицах, наоборот, организуют двустороннее движение, к примеру, на 1-м Нижнелихоборском проезде, улице Зорге, также двустороннее движение вернется на улицы Народного ополчения и Берзарина после строительства тоннеля.

"За счет изменения организации дорожного движения, а именно ввода одностороннего движения и двустороннего движения, будет организовано порядка 400 дополнительных парковочных мест, увеличится безопасность дорожного движения за счет исключения конфликтных точек", — говорится в сообщении. Кроме того, как уверяют московские власти, передвижение по улицам станет комфортнее и для автомобилистов, и для пешеходов.

В ЦОДД попросили автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.