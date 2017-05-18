Kaspersky заявляет о росте DDoS-атак с использованием Windows-ботнетов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Доля DDoS-атак с использованием ботнетов — зараженных компьютерных сетей, которые предназначены для множества атак, — на базе ОС Windows в первом квартале 2017 года выросла почти до 60% с 25% в предыдущем квартале, говорится в отчете "Лаборатории Касперского".

По данным экспертов, впервые за весь год Windows-ботнеты стали активнее Linux-ботнетов. Доля вторых ботнетов сократилась до 45,9% в январе-марте 2017 года с 76,6% в предыдущем квартале, отмечается в сообщении. Лидером по числу выявленных серверов управления и контроля ботнетами осталась Южная Корея (66,49%). На второе место вышли США с 13,78%, а Нидерланды с долей 3,51% — на третьем месте.

В целом, количество DDoS-атак в начале года по сравнению с предыдущим кварталом традиционно снизилось. "Тенденция сохраняется на протяжении вот уже пяти лет. Это может быть связано с тем, что злоумышленники или их заказчики устраивают себе отпуск. Однако, несмотря на предсказуемый спад, с января по март этого года было зафиксировано больше DDoS-атак, чем в первом квартале 2016", — приводятся в сообщении слова менеджера Kaspersky DDoS Prevention в России Алексея Киселева.

Всего в отчетном периоде такие атаки были зафиксированы в 72 странах. Больше всего атак было обнаружено в Китае (55,11%), Южной Корее (22,41%), США (11,37%) и России (1,6%). Меньше всего кибератакам, среди зарегистрированных, подверглись организации Германии (0,61%).

Продолжительность DDoS-атак также снизилась. Так, самая долгая атака длилась 120 часов, что на 59% меньше, чем в прошлом квартале (292 часа). Самым спокойным днем недели остался понедельник, на долю которого пришлось 12,28% атак, а самым напряженным — суббота (16,05%), отмечается в отчете.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей Windows в 150 странах. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США.