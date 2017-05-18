Патрушев рассказал о противодействии компьютерным атакам в России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в России принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности российского сегмента в интернете.

"Для противодействия компьютерным атакам в России принимаются все необходимые меры, в том числе по обеспечению безопасности российского сегмента сети интернет. В первом чтении в Госдуме рассмотрен законопроект об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры. Сейчас он дорабатывается и должен стать важным шагом на пути формирования безопасного российского информационного пространства", — заявил он в интервью "Российской газете", говоря о произошедшей 12-13 мая массированной кибератаке.

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.