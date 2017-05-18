ФССП опубликовала инструкцию по общению с коллекторами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Инструкция по взаимодействию с коллекторами, в том числе алгоритм действий при нарушении ими своих полномочий, размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, сообщил глава службы Дмитрий Аристов.
"Для того чтобы помочь гражданам в вопросе направления жалоб и обращений, раздел сайта "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" дополнен вкладкой "Что делать, если к Вам пришел коллектор или поступают письма, звонки, содержащие угрозы от коллекторов?". В ней содержится алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций", — сказал Аристов на лекции в рамках VII Петербургского международного юридического форума.