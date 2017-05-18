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Общество

На ВДНХ появится первая в Москве сцена на воде

15:4818.05.2017
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© Предоставлено пресс-службой комплексаСценический комплекс Зеленый театр ВДНХ. Сцена на водеСценический комплекс Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде
© Предоставлено пресс-службой комплекса

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сценический комплекс под открытым небом "Зеленый театр", который традиционно работает на ВДНХ летом, в этом году будет построен на воде, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

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"Сценический комплекс, не имеющий аналогов в столице, будет построен прямо на воде – на Садовом пруду парка "Останкино". Площадка станет главной достопримечательностью одного из крупнейших и наиболее благоустроенных парков Москвы", — говорится в сообщении.

Площадка откроет сезон 29 июня и будет работать до 10 сентября.

Зрительный зал и сцена будут расположены на двух отдельных понтонных основаниях, соединяя восточный и западный берег Садового пруда. Между зрительным залом и сценой архитекторы оставили проезд для лодок. Сценическое пространство и зал, по их замыслу, при необходимости могут соединяться мобильными понтонными мостами.

© Предоставлено пресс-службой комплексаСценический комплекс "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде"
© Предоставлено пресс-службой комплекса
Сценический комплекс "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде"

Как рассказала куратор проекта Юлия Давыдова, мировой опыт задействования водного пространства показывает хороший успех этих проектов, среди них плавучий лес, поле для гольфа, плавающий кинотеатр, отдельным направлением, по ее словам, является создание водных сцен.

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© РИА Новости / Александр Поляков
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"Тысячи людей со всего мира ежегодно съезжаются на оперный фестиваль в австрийский городок Брегенц, главной достопримечательностью которого является плавучая сцена. Атмосфера — важнейшая составляющая любого концерта, и именно она станет главной особенностью новой уникальной концертной площадки", — рассказала Давыдова.

Авторов проекта на реализацию вдохновила плавучая сцена, сооруженная на Гранд Канале в Венеции, где в 1989 году прошел концерт Pink Floyd. "В период реконструкции ВДНХ нам важно сохранить своего зрителя. И одним из самых важных и любимых проектов остается "Зеленый театр ВДНХ" с его уникальными программами под открытым небом", — пояснила Давыдова.

На сценах нового "Зеленого театра" каждую неделю с четверга по воскресенье будут проходить оперные open-air с участием солистов МАМТ и Русской филармонии, концерты, авторские молодежные программы, выступления молодых музыкантов.

© Предоставлено пресс-службой комплексаСценический комплекс "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде"
© Предоставлено пресс-службой комплекса
Сценический комплекс "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде"
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