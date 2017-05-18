Бастующие в Забайкалье горняки вышли на поверхность из шахты

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Около 80 шахтеров, отказавшихся подниматься из шахты и устроивших забастовку из-за задержки заработной платы в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкалья, после переговоров с главой края Натальей Ждановой прекратили акцию протеста и вышли на поверхность, сообщила РИА Новости руководитель управления пресс-службы губернатора Елена Назарова.

Ранее власти сообщили, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. На место выехала губернатор края Наталья Жданова. В ООО "Дарасунский Рудник" сообщили, что сотрудники рудника должны были получить зарплату за апрель три дня назад, однако до сих пор не получили. В четверг к бастующим выехали представители СК, прокуратуры и полпред в СФО Сергей Меняйло.

"Более часа длились переговоры бастующих и губернатора. Наталья Николаевна связалась по телефону с руководителем предприятия, который пообещал в ближайшие дни погасить долги, после чего все 78 человек прекратили акцию протеста и разошлись по домам", — сказала собеседница агентства.