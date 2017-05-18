В Думе не одобрили исключение из фразы о вреде алкоголя слова "чрезмерное"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, предлагающий изменить в рекламе и на бутылках спиртных напитков надпись о вреде алкоголя, убрав из нее слово "чрезмерное".

Действующей редакцией пункта 3 статьи 21 Федерального закона "О рекламе" установлено, что реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади.

"Вместе с тем не представляется возможным определить, какое именно количество является чрезмерным и вредным, а какое не приносящим вреда", — отмечается в пояснительных материалах к документу, внесенному в Госдуму экс-депутатом Дмитрием Носовым в период исполнения им своих полномочий.

"Необходимо также отметить, что употребление алкоголя пагубно влияет не только на здоровье, но и на психику подростков и молодежи, которые особенно восприимчивы к рекламе. Поэтому необходимо предупреждать, что потребление алкогольной продукции в любом количестве, а не только в чрезмерном, оказывает воздействие на организм и может привести к тяжелым последствиям", — отметил автор проекта закона.

В этой связи Носов предлагает изложить пункт 3 статьи 21 Федерального закона "О рекламе" в новой редакции. "Принятие данного федерального закона позволит при осуществлении рекламы алкогольной продукции информировать граждан о вреде ее потребления. Это позволит снизить потребление алкогольной продукции, сохранить здоровье нации", — уверен Носов.

Правительство РФ, как и комитет ГД, дало отрицательную оценку данному проекту закона. Представители кабмина указывают на то, что закон "О рекламе" уже содержит нормы, направленные на обеспечение прав потребителей на получение достоверной информации о рекламируемой информации. Правительство подчеркивает, что данный закон запрещает в рекламе алкогольной продукции указание на то, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья человека.