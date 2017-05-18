Бастующим в Забайкалье горнякам поднимут коэффициент трудового участия

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Не вышедшим в четверг из шахты в Забайкалье работникам поднимут коэффициент трудового участия, горняки приняли решение прекратить забастовку, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"В ходе переговоров с собственником шахты принято решение поднять коэффициент проходчикам с 0,3 до 0,7 и с 0,3 до 0,5 — повременщикам. Работники приняли решение подниматься из шахты", — приводятся слова замруководителя Роструда Ивана Шкловца.

Отмечается, что в настоящее время инспектором труда Забайкальского края собираются обращения, проводится проверка. По имеющейся информации, часть зарплаты с ранее начисленными стимулирующими коэффициентами поступила на счёт предприятия. В ближайшее время поступят допсредства для оплаты в повышенном размере.

Ранее в четверг сообщалось, что на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье 81 человек отказались покидать шахту, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель 2017 года. Для поддержания жизнедеятельности бастующих организована подача пищи и воздуха. Сообщалось также, что позже три человека добровольно покинули шахту.

В ООО "Дарасунский Рудник" РИА Новости сообщили, что сотрудники рудника должны были получить зарплату за апрель три дня назад, однако до сих пор не получили. В Федерации профсоюзов Забайкалья отметили, что сотрудники шахты не состоят в профсоюзе, а потому акцию протеста они не организовывали, сами горняки не обращались в профсоюз за поддержкой.

Дарасунский рудник — горнорудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Входит в состав ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК).