Аристов рассказал о возможном ужесточении наказания для "серых коллекторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов не исключает, что ответственность для "серых коллекторов" в РФ может быть ужесточена вплоть до уголовной.

"Полагаем, что в дальнейшем возникнет необходимость законодательно закрепить более серьезный вид ответственности по отношению к "серым коллекторам". Например, предусмотреть возможность уголовной ответственности в отношении лиц, занимающихся незаконной деятельностью по возврату просроченной задолженности", — сказал он на лекции в рамках VII Петербургского международного юридического форума.