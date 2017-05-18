В Крым прибыли представители американского Центра гражданских инициатив

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация из США, в составе которой представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон, прибыла в Крым и находится с визитом в международном детском центре "Артек", сообщил РИА Новости советник директора лагеря Борис Вербенко.
По его словам, программа визита рассчитана на два часа.
Первый визит Шэрон Теннисон в Крым состоялся в июне прошлого года. Тогда в состав американской делегации вошли общественные активисты, экс-чиновники и преподаватели.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>