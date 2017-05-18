В Крым прибыли представители американского Центра гражданских инициатив

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация из США, в составе которой представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон, прибыла в Крым и находится с визитом в международном детском центре "Артек", сообщил РИА Новости советник директора лагеря Борис Вербенко.

"Делегация прибыла в наш лагерь. В рамках визита у нас предусмотрено две основные локации. Первое – мы показываем, что сделано в лагере за последние 3 года, второе – встречаем их с детьми из Соединенных Штатов, которые приехали и участвуют в нашей пятой смене", — сказал Вербенко.

По его словам, программа визита рассчитана на два часа.

Первый визит Шэрон Теннисон в Крым состоялся в июне прошлого года. Тогда в состав американской делегации вошли общественные активисты, экс-чиновники и преподаватели.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>