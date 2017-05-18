В Госдуме подготовили доклад о деятельности американских СМИ в России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин в пятницу сделает доклад на заседании нижней палаты о проверке деятельности американских СМИ на предмет соответствия российскому законодательству, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Заседание Государственной думы начнется с информации комитета (по информационной политике) по поручению Государственной думы по проверке деятельности американских средств массовой информации на предмет их соответствия американскому законодательству", — сказал Жуков журналистам.

Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Комитет ГД по информационной политике провел расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.