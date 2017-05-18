ФССП внесла в госреестр более 120 коллекторских агентств с начала года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России с начала года внесла в реестр 121 коллекторское агентство, более 20 организаций получили отказ, сообщил директор ведомства Дмитрий Аристов.

Закон, регулирующий деятельность юридических лиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. ФССП определена надзорным органом за этим рынком. Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с этого года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список.

"На сегодняшний день в рамках реализации функции по ведению государственного реестра в него включено 121 юридическое лицо, одно юридическое лицо исключено по его заявлению, 24 юридическим лицам во включении в реестр отказано", — сказал он на лекции в рамках VII Петербургского международного юридического форума. Глава ведомства пояснил, что отказы организациям во включении в реестр связаны с отсутствием необходимых документов.

Больше всего компаний зарегистрировано в Москве (42), далее в списке Санкт-Петербург (9), Свердловская область (8), Нижегородская область и Республика Крым (по 6), Ростовская область (5), Иркутская, Самарская области (по 4), по одной-две компании зарегистрированы еще в 31 субъекте РФ.