Температура в Москве вернется к нулю на следующей неделе

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В предстоящие дни столицу ожидает переменчивая погода: если в выходные температура поднимется до 25 градусов, то во вторник вновь вернется к нулевой отметке, сообщает Гидрометцентр России.

"К понедельнику дожди прекратятся, но температура воздуха останется невысокой – около 2-7 ночью и 13-18 днем. Во вторник осадков не ожидается. Ночью температура опустятся до 0 – плюс 5, зато днем потеплеет до 15-20 градусов", – говорится в сообщении.

Как отмечают в погодном ведомстве, долгожданное потепление не задержится, погода продолжит меняться.

"В пятницу также будет сухо, лишь днем кое-где на юге области пройдет небольшой дождь. Ночью 6-8 градусов в Москве и 3-8 в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 20-22 градуса в мегаполисе и 18-23 градуса в регионе", – считают в Гидрометцентре.

При этом в выходные дни погода будет разной: если в субботу москвичей порадует почти летняя погода, то в воскресенье из-за влияния северного циклона пройдет дождь и похолодает.

"В (ближайшую — ред.) субботу осадков не ожидается, ночью 8-10 градусов в Москве и 5-10 — по области, днем после полудня 23-25 градусов в столице и 20-25 в Подмосковье. Ночь на воскресенье будет теплой: 12-14 градусов в городе и 9-14 — по области. С приближением фронтальной зоны, местами пройдет небольшой дождь. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой, максимальная температура не выше 16-18 в Москве и 14-19 в Подмосковье. Местами северный ветер может усиливаться до 12-17 метров в секунду", – отметили в метеослужбе.

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