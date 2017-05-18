Началась разработка проекта строительства станции метро в Мытищах

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Началась разработка проекта планировки территории для строительства станции метро в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьева.

"Я обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным такую возможность. И знаю, что Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах", — сказал Воробьев.

На территории Московской области, в городе Красногорске, находится станция метро "Мякинино" Арбатско-Покровской линии, открытая в 2009 году. Кроме того со станции "Новокосино" (открыта в 2012 году) есть выход в город Реутов, а из "Котельников" (2015 год) – в Люберцы и Котельники.