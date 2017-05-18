В Роспотребнадзоре рассказали об обеспечение россиян местной продукцией

СОЧИ, 18 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Россия за последние 25 лет вышла на уровень практически полного обеспечения населения собственной продукцией, сообщила на международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска" в Сочи глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, Россия за последние 25 лет проделала огромный путь в части насыщения рынка продовольствия отечественными товарами.

"Практически по всем группам основных пищевых продуктов РФ сегодня обеспечивает себя сама. И безопасность этой продукции также вторая крайне важная составляющая для здоровья населения. У нас достаточно ассортимента и достаточное количество. По ряду позиций мы еще не достигли должного уровня, но тренды и прогнозы, которые сегодня есть, говорят, что здесь вопрос нескольких лет, если не менее чем года", — пояснила Попова.

Она подчеркнула, что Российская Федерация развивает собственное законодательство и национальную политику в сфере питания. Для того чтобы реализовать такие цели, как полноценное качественное питание, безопасность и обеспечение продуктами питания, РФ разработала целый ряд стратегических документов и занимается этим системно долгие годы.