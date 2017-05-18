В Югре число жителей, пользующихся соцуслугами бизнеса, выросло на 50%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая — РИА Новости. Число жителей Ханты-Мансийского автономного округа, пользующихся услугами и товарами социальных предпринимателей, возросло с 10 тысяч до 15 тысяч человек по итогам 2016 года, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В среду в Москве прошла церемония вручения шестой ежегодной премии "Импульс добра", учрежденной Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" в 2011 году. Она присуждается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Ханты-Мансийский округ был отмечен в номинации за лучшее освещение социального предпринимательства в СМИ. До этого Югра дважды становилась лауреатом данной премии за лучшую региональную программу поддержки социально ориентированного бизнеса.

"В настоящее время более 15 тысяч жителей ХМАО пользуются товарами и услугами социальных предприятий, и этот показатель за последний год вырос почти на 50%. В округе о социальном предпринимательстве заговорили около трех с половиной лет назад. Сегодня в Югре более 800 социальных предпринимателей. Они работают в сфере дошкольного и дополнительного образования, с особенными детьми, создают частные клиники, оказывают услуги по уходу и присмотру за пожилыми людьми", — сообщили в департаменте.

Отмечается, что в автономном округе действуют школа социального предпринимателя, которая оказывает помощь в реализации идей, а также центр инноваций социальной сферы. Школа является образовательным курсом, позволяющим участникам за четыре месяца пройти путь обучения от социальной идеи до сформированного "под ключ" бизнес-проекта. В 2017 году заявку на участие в ней подали 550 жителей региона, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.

В правительстве ХМАО уверены, что это говорит не только о востребованности самого обучения, но и растущем интересе к теме социального предпринимательства со стороны населения автономного округа.

"С каждым годом среди выпускников Школы социального предпринимательства становится все больше молодых людей, которые выбирают социальный бизнес как траекторию собственного профессионального развития", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, правительство региона позволяет использовать инструменты финансовой поддержки, которые предприниматели могут получить через муниципальные программы развития бизнеса. Власти округа также уделяют важное внимание обмену опытом и успешными практиками в этой сфере.

"Основной принцип социального предпринимательства таков: если ты чего-то добился, то важно поделиться, передать часть своего успеха другим", — приводит правительство Югры слова губернатора автономного округа Натальи Комаровой.

Ранее сообщалось, что статус социального предпринимательства может быть закреплен законодательно. Минэкономразвития в апреле направило на согласование в ФАС, ФНС, Минфин и Минтруд соответствующий законопроект, который был доработан после общественного обсуждения. Документ предлагает считать предприятие социальным, если своей деятельностью оно помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а доля доходов от этой деятельности составляет не менее 70% в общем объеме.

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