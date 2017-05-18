Каждый третий россиян в ходе опроса заявил, что не пьет алкоголь

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Почти каждый третий россиянин (29%) заявил, что никогда не употребляет алкогольные напитки, гласят данные опроса "Левада-центра".

Отвечая на вопрос, употребляют ли они алкоголь, 29% заявили, что никогда не употребляют алкоголь; 30% респондентов сказали, что пьют алкоголь реже раза в месяц, примерно раз в месяц употребляют алкогольные напитки 16% опрошенных россиян. Согласно опубликованным данным, один-два раза в месяц употребляют алкоголь 18%, а о том, что выпивают несколько раз в неделю, сказали 6% опрошенных.

По данным опроса "Левада-центра", 30% россиян заявили, что за раз выпивают примерно две рюмки водки/полбутылки вина/литр пива за раз; 29% респондентов сказали, что могут выпить примерно рюмку водки/стакан вина/бутылку пива за раз. Согласно опросу, меньше рюмки водки/стакана вина/бутылки пива за раз могут выпить 17% респондентов, а 16% опрошенных пьют за раз около стакана водки/бутылки вина/двух литров пива.

Опрос проведен 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет и в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4%.