В Минздраве рассказали об оснащении машин скорой помощи видеосвязью

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Работа по оснащению автомобилей скорой помощи аудио- и видеосвязью с помощью автоматизированной системы диспетчеризации уже ведутся во всех субъектах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав РФ предложил оснастить кареты скорой помощи видеосвязью, чтобы медики уже в пути знакомились с медицинской картой и состоянием больного.

"Во всех субъектах РФ ведутся работы по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации санитарного автотранспорта, с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования служб скорой помощи. Это достигается за счет создания единых диспетчерских центров и автоматизации процессов приема и распределения вызовов", — сообщили в Минздраве.

Как уточнили в министерстве, данная система основана на принципе обработки спутниковых координат машины скорой помощи в режиме реального времени, она "автоматически предлагает наиболее близкую к месту вызова бригаду скорой помощи, строит маршрут проезда с учетом дорожной ситуации, а при необходимости позволяет провести с бригадой сеанс аудио- и видеосвязи".

Каждая машина скорой помощи оснащается абонентским терминалом с возможностью приема спутниковых сигналов ГЛОНАСС. Бригады скорой помощи с помощью планшетов получают всю информацию о вызове и, при условии интеграции системы диспетчеризации с региональной медицинской информационной системой, могут получить доступ к электронной медицинской карте пациента и в режиме онлайн предупредить медицинскую организацию о вызове. Сейчас проводится ее интеграция с Системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

"Таким образом, реализация автоматизированной системы диспетчеризации санитарного автотранспорта позволяет: сократить время приема и передачи вызовов диспетчером, сократить время прибытия экипажа скорой медицинской помощи к месту вызова, оптимизировать работу станций скорой медицинской помощи, обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию медицинской помощи при экстренной госпитализации и ее преемственность", — добавили в пресс-службе.