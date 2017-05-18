Члены ОП будут отвечать на вопросы россиян в режиме онлайн-встреч

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ планируют отвечать на вопросы граждан в режиме онлайн-встреч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

"Общественная палата РФ запускает онлайн-проект "Открытый диалог", инициированный членом ОП РФ Султаном Хамзаевым. В рамках проекта члены ОП РФ честно, открыто и прямо отвечают на вопросы граждан, которым небезразлична ситуация в стране", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

В ОП отметили, что первая онлайн-встреча запланирована на июнь, при этом свои вопросы граждане РФ уже могут оставлять на официальном сайте проекта. Темой первого обсуждения станет антиалкогольная политика и то, как активные граждане могут повлиять на ситуацию с алкоголем в стране.

"Главная цель проекта – наладить механизм прямой связи граждан с членами Общественной палаты РФ. Мы живем в век информационных технологий и просто обязаны пользоваться новыми механизмами и каналами связи с гражданским обществом, создавая новое пространство для диалога. В этом основная задача данного проекта", – цитирует пресс-служба ОП слова инициатора проекта Хамзаева.

По его словам, регулярное общение с гражданами онлайн поможет им разобраться в инструментах решения локальных проблем. Кроме членов ОП РФ, к беседам планируется привлекать и экспертов.