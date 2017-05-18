В Мордовии создадут специальную службу для людей с нарушением слуха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Телефонно-диспетчерскую службу для людей с нарушением слуха планируется создать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.

Вопросы создания службы обсудили в среду врио главы Мордовии Владимир Волков и президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Валерий Рухледев.

В пресс-службе не уточнили, сроки реализации проекта, однако отметили, что у регионального отделения общества уже есть часть оборудования, которое будет использоваться сотрудниками службы.

Кроме того врио главы Мордовии на встрече пообещал оказать помощь в ремонте здания Всероссийского общества глухих в Саранске. "Здание будет отремонтировано в этом году", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы.

Рухледев отметил развитость спортивной инфраструктуры региона и заявил о том, что готов рекомендовать Саранск для проведения Сурдлимпийских летних игр 2029 года.

По мнению Волкова, Мордовия сможет достойно принять подобные соревнования. "В 2014 году в Саранске уже проходил чемпионат Европы по плаванию среди глухих спортсменов. Сейчас мы активно занимаемся подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года, решаем вопросы размещения гостей, реконструкции аэропорта. Используя наследие футбольного чемпионата, мы сможем проводить спортивные и культурные мероприятия любого уровня", — отметил он.

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