Общественная организация опубликовала письмо об изъятия детей из семей

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Родительские общественные организации обратились к властям с открытым письмом в связи с сомнениями в объективности данных по количеству незаконно изъятий детей, сообщила пресс-служба Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС).

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что официально выявленных нарушений по незаконному изъятию детей из семей практически нет, их единицы.

"75 родительских организаций обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом по поводу заявления детского омбудсмена Анны Кузнецовой о "единичных случаях" изъятия несовершеннолетних из семей. Общественность сомневается в объективности этих данных", — говорится в сообщении.

"В документе активисты попросили Владимира Путина учесть мнение общественности при решении этого острого наболевшего вопроса и отметили, что также передали собранную информацию зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елене Мизулиной", — сообщается в релизе.

По данным общественников, в обращении говорится, что действующее законодательство предоставляет органам опеки и попечительства широкие полномочия по признанию семей неблагополучными и отбиранию детей по собственному усмотрению, поэтому их действия трудно признать незаконными, выходящими за пределы компетенции этих органов. Кроме того, общественные организации провели свой независимый мониторинг практики изъятия детей и вмешательства в семью, итоги которого позволяют сделать вывод о системности этого явления в России.

Как сообщает АРКС, основными причинами изъятия детей общественники называют плохие бытовые условия, отсутствие ремонта, мебели, недостаток продуктов, бедность, долги за ЖКХ, трудная жизненная ситуация (потеря работы, пожар, сложности с жильем, инвалидность родителей). Родительские организации также указывают на то, что результаты общественного мониторинга были рассмотрены рабочей группой по защите семьи и традиционных семейных ценностей, созданной в общественном совете при уполномоченном по правам ребенка, которая разработала соответствующие предложения по изменению ситуации. Однако, по их словам, "итоги независимого общественного мониторинга не были приняты во внимание уполномоченным, а предложения общественности не нашли своего отражения в итоговых документах, принятых по данному вопросу, для включения в доклад президенту".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года. Пресс-служба Кремля пояснила, что министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.