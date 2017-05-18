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Общество

Общественная организация опубликовала письмо об изъятия детей из семей

12:1918.05.2017
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© Fotolia / Photocreo BednarekСемья. Архивное фотоСемья. Архивное фото
© Fotolia / Photocreo Bednarek

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Родительские общественные организации обратились к властям с открытым письмом в связи с сомнениями в объективности данных по количеству незаконно изъятий детей, сообщила пресс-служба Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС).

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
В России почти нет нарушений при изъятии детей из семей, заявила Кузнецова

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что официально выявленных нарушений по незаконному изъятию детей из семей практически нет, их единицы.

"75 родительских организаций обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом по поводу заявления детского омбудсмена Анны Кузнецовой о "единичных случаях" изъятия несовершеннолетних из семей. Общественность сомневается в объективности этих данных", — говорится в сообщении.

Ребенок. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
В России более семи тысяч детей изъяли из семей в 2016 году

"В документе активисты попросили Владимира Путина учесть мнение общественности при решении этого острого наболевшего вопроса и отметили, что также передали собранную информацию зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елене Мизулиной", — сообщается в релизе.

По данным общественников, в обращении говорится, что действующее законодательство предоставляет органам опеки и попечительства широкие полномочия по признанию семей неблагополучными и отбиранию детей по собственному усмотрению, поэтому их действия трудно признать незаконными, выходящими за пределы компетенции этих органов. Кроме того, общественные организации провели свой независимый мониторинг практики изъятия детей и вмешательства в семью, итоги которого позволяют сделать вывод о системности этого явления в России.

Семья на прогулке
© Fotolia / Irina84
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Как сообщает АРКС, основными причинами изъятия детей общественники называют плохие бытовые условия, отсутствие ремонта, мебели, недостаток продуктов, бедность, долги за ЖКХ, трудная жизненная ситуация (потеря работы, пожар, сложности с жильем, инвалидность родителей). Родительские организации также указывают на то, что результаты общественного мониторинга были рассмотрены рабочей группой по защите семьи и традиционных семейных ценностей, созданной в общественном совете при уполномоченном по правам ребенка, которая разработала соответствующие предложения по изменению ситуации. Однако, по их словам, "итоги независимого общественного мониторинга не были приняты во внимание уполномоченным, а предложения общественности не нашли своего отражения в итоговых документах, принятых по данному вопросу, для включения в доклад президенту".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года. Пресс-служба Кремля пояснила, что министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

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