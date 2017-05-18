В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Госдуме рассмотрят поправки к законодательству, предусматривающие возможность переносить дату ежемесячного платежа по кредиту, а также сокращение размеров штрафов, начисляемых за просрочку.

Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова, разработавшего поправки в закон "О потребительском кредите (займе)".

Граждане, имеющие непогашенный кредит, должны получить право переносить один раз в месяц дату платежа на срок до 14 дней, полагает Милонов. Для этого заемщикам нужно будет предупредить банк о переносе за десять дней до очередной отчетной даты, при этом кредитная организация будет не вправе отклонить просьбу клиента.

Кроме того, парламентарий предлагает сократить размеры начисляемых за просрочку штрафов. Сейчас банки устанавливают по своему усмотрению два вида штрафов: растущий — 20% годовых, которые начисляются на сумму просроченной задолженности, или фиксированный — 0,1% от размера неуплаченной суммы в день, отмечает RT.

Парламентарий предлагает уменьшить эти показатели до 10% и 0,05% соответственно. С точки зрения Милонова, в условиях экономического кризиса и снижения покупательной способности массовая задолженность населения перед кредитными организациями приводит к "обнищанию" граждан. Предложенный законопроект поможет минимизировать финансовые потери населения, считает депутат.

Тем не менее, снижение штрафных процентов повлечет за собой злоупотребление со стороны недобросовестных заемщиков, приводит RT мнение исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Сергея Григоряна. С его точки зрения, понижение ставок по штрафам позволит клиентам, которые не хотят или не собираются платить, выиграть дополнительное время.

В России примерно 38 миллионов граждан выплачивают кредиты банкам. По состоянию на 1 февраля 2017 года задолженность россиян перед кредитными организациями — 10,7 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

По информации Объединенного кредитного бюро, за прошедший год доля просроченных кредитов в общей массе составила 17,5%, а объём просроченных платежей вырос на 13% — с 1,15 до 1,30 триллионов рублей.