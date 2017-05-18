В Забайкалье, где бастуют шахтеры, экстренно выехал полпред Меняйло

НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который находился с рабочей поездкой в Бурятии, выехал в Тунгокоченский район Забайкалья, где на руднике шахтеры объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает в четверг Сибирский окружной информационный центр.

"Сергей Меняйло, который находился с рабочей поездкой в республике Бурятия, экстренно выехал из города Улан-Удэ в Тунгокоченский район Забайкальского края. Воспользоваться авиатранспортом невозможно в связи со сложными метеоусловиями", — говорится в сообщении.

По данным аппарата полпреда, 18 мая на шахте Юго-Западная ООО "Дарасунский рудник" 81 работник предприятия отказался покидать шахту в связи с тем, что, по предварительным данным, до настоящего времени им не выплачена заработная плата за апрель. Также шахтеры требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (составная часть зарплаты) за апрель.

По данным пресс-службы губернатора Забайкальского края, глава региона Наталья Жданова оперативно выехала в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, чтобы "на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта". По поручению полпреда прокурор Забайкальского края Василий Войкин также выехал в Тунгокоченский район.

В ООО "Дарасунский Рудник" РИА Новости рассказали, что сотрудники рудника должны были получить зарплату за апрель три дня назад, однако до сих пор не получили. Связаться с инициаторами забастовки пока не удалось.

Проверкой информации о забастовке горняков уже занялись следователи СК РФ совместно с сотрудниками прокуратуры, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель СУСК края Егор Марков.

Дарасунский рудник — горно-рудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Входит в состав ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК).