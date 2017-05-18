В Москве в пятницу вечером возможны сильные пробки в сторону области

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Осложнение движения транспорта прогнозируется на дорогах Москвы по направлению в область в пятницу вечером, это связано с улучшением погоды и, как следствие, увеличением желающих поехать за город, сообщили в четверг в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Ежегодно в связи с открытием дачного сезона традиционно ожидается снижение скоростей при движении в область на вылетных магистралях по пятницам. Наиболее серьезные затруднения прогнозируются с 16.00 до 20.00", — сообщили в ЦОДД.

Пробки затронут Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзную улицу и Рязанский проспект по направлению в область.

В вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе, съездах с кольцевых магистралей, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Кроме того, отмечается, что осложнений стоит ожидать и в центральной части города в связи с реконструкцией в рамках проекта "Моя улица".

Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы, говорится в сообщении.

Рекомендуемое время для поездок из города в пятницу — после вечернего часа пик около 10 часов вечера, либо в субботу до 8.30 утра или после 12 часов дня.