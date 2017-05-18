В Москве с 18 мая начнут отключение отопления

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) с четверга начнет последовательно отключать отопление в жилых домах и в объектах социальной сферы, сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) с 18 мая 2017 года в соответствии с полученным распоряжением правительства Москвы приступило к последовательному отключению отопления в жилых домах и объектах социальной сферы", — сообщили в пресс-службе.

Отопление изначально было отключено в начале мая, но из-за холодной погоды его вновь пришлось включить.