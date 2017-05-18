В Москве с 22 мая начнется отключение горячей воды

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Профилактическое отключение горячей воды в Москве начнётся с 22 мая, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"Профилактические отключения горячей воды у потребителей, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, начнутся 22 мая", — рассказали в пресс-службе.

Во время отключений будут проведены гидравлические испытания, диагностика и ремонт трубопроводов; ремонты оборудования районных тепловых станций, насосно-перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов.

В связи с переносом даты начала профилактических работ на системах теплоснабжения будет скорректирован график отключения горячей воды на официальном портале компании: www.moek.ru.

Уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 22 мая.

Профилактические отключения горячей воды связаны с подготовкой к следующему отопительному периоду и завершатся в ранее запланированные сроки — до 25 августа 2017 года.