В Минюсте назвали условие, при котором могут изъять единственное жилье

С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Доработанный законопроект о лишении единственного жилья предполагает, что забрать его приставы смогут только по социально значимым исполнительным производствам, например, у неплательщиков алиментов, сообщил РИА Новости замдиректора департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак.
"Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением", — сказал Новак в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Эти меры приставы смогут применить только для обеспечения интересов социально незащищенной категории кредиторов, которые страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье, существенно превышающее размеры нормального проживания.
По словам Новака, приставы учли замечания по соотношению долга и стоимости жилья, при котором можно начинать процедуру изъятия. "Была выработана более дифференцированная шкала, так чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, было разделено понятие дешевого и роскошного жилья. Доработанная редакция будет опубликована в ближайшие дни.