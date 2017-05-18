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Общество

В Минюсте назвали условие, при котором могут изъять единственное жилье

10:0018.05.2017
(обновлено: 10:01 18.05.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистерство Юстиции России. Архивное фотоМинистерство Юстиции России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Доработанный законопроект о лишении единственного жилья предполагает, что забрать его приставы смогут только по социально значимым исполнительным производствам, например, у неплательщиков алиментов, сообщил РИА Новости замдиректора департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак.

Квартира в новостройке. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ФССП: отнимать у должников единственное жилье можно только в особых случаях
Ранее министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект, который отменит запрет на взыскание единственного жилья должника. Минюст указал, что взыскание может быть обращено на жилье, по размеру и стоимости "явно превышающее" потребности в жилице должника и его семьи. Впоследствии глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что законопроект, предлагающий забирать у должников единственное жильё, имеет право на жизнь, так как в нем речь идет об избыточном жилье, но важно его аккуратно прописать, чтобы не было двойных толкований в суде. Позже заместитель директора Департамента экономического законодательства министерства юстиции РФ Денис Новак заявил, что Минюст РФ доработает законопроект.

"Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением", — сказал Новак в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Екатерина Лахова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор об идее лишать должника единственного жилья: нужно знать меру
Таким образом, изъять единственное жилье будет невозможно за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ.

Эти меры приставы смогут применить только для обеспечения интересов социально незащищенной категории кредиторов, которые страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье, существенно превышающее размеры нормального проживания.

По словам Новака, приставы учли замечания по соотношению долга и стоимости жилья, при котором можно начинать процедуру изъятия. "Была выработана более дифференцированная шкала, так чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, было разделено понятие дешевого и роскошного жилья. Доработанная редакция будет опубликована в ближайшие дни.

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