В Забайкалье почти сотня шахтеров бастует из-за задержки зарплаты

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель, сообщили в пресс-службе губернатора края.

"На шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника 81 человек отказались покидать шахту и подниматься на поверхность с требованием выплатить зарплату за апрель 2017 года. По имеющейся информации, для поддержания жизнедеятельности бастующих организована подача пищи и воздуха. Сообщается также, что в 13.00 (07.00 мск) 18 мая три человека добровольно покинули шахту", — сообщают власти, не уточняя сумму задолженности.

По данным пресс-службы, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова оперативно выехала в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, она "намерена на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта".

В ООО "Дарасунский Рудник" РИА Новости сообщили, что сотрудники рудника должны были получить зарплату за апрель три дня назад, однако до сих пор не получили. Связаться с инициаторами забастовки пока не удалось.

В Федерации профсоюзов Забайкалья отметили, что сотрудники шахты не состоят в профсоюзе, а потому акцию протеста они не организовывали, сами горняки не обращались в профсоюз за поддержкой.

Дарасунский рудник — горно-рудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Входит в состав ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК).