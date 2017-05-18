В Забайкалье почти сотня шахтеров бастует из-за задержки зарплаты

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель, сообщили в пресс-службе губернатора края.
По данным пресс-службы, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова оперативно выехала в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, она "намерена на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта".
В Федерации профсоюзов Забайкалья отметили, что сотрудники шахты не состоят в профсоюзе, а потому акцию протеста они не организовывали, сами горняки не обращались в профсоюз за поддержкой.
Дарасунский рудник — горно-рудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Входит в состав ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК).