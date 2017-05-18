На ВДНХ зацветут более 800 тысяч тюльпанов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В конце мая на ВДНХ в Москве зацветут около 800 тысяч тюльпанов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в четверг.

Отмечается, что также зацветут каштановая и грушевая аллеи, яблони и вишни. Также летом ВДНХ украсят пионы, астильбы, хосты, ромашки, флоксы, бегонии, колеусы и канны.

"Около 800 тысяч тюльпанов порадуют гостей главной выставки страны, и первые из них уже распустились", — говорится в сообщении.

Добавляется, что гордость выставки — уникальная сирень, которая растет лишь в нескольких местах Москвы. Ее сорта вывел советский селекционер Леонид Колесников, благодаря которому около 60 лет назад возникло понятие "русская сирень". Уточняется, что сейчас сирень Колесникова растет в столице на территории Кремля, на Сиреневом бульваре и на ВДНХ.

Согласно сообщению, с 1939 года специалисты ежегодно создают на ВДНХ уникальные композиции из миллионов разнообразных декоративных растений. Реконструкция территории не мешает озеленителям бережно ухаживать за многочисленными клумбами от главного входа до запрудной зоны.