Опрос показал, какова потребность россиян в здоровой пище

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Почти четверть россиян придерживаются той или иной диеты, из них 9% соблюдают ее по рекомендации врача, кроме того еще 30% наших сограждан говорят о том, что в целом стараются есть здоровую пищу, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Более половины наших сограждан (53%) соблюдают тот или иной режим питания: 9% — диету, рекомендованную врачом, 14% — выбранную самостоятельно, 30% — в целом стараются есть здоровую пищу", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что доля респондентов, придерживающихся определенного режима питания, растет (49% в 2014 году, 51% в 2015 году).

Сегодня более четверти россиян (28%) говорят, что не могут следить за рационом из-за нехватки денег и едят то, что могут себе позволить. Это сравнимо с показателями кризисных 2008-2009 годов (тогда этот ответ дали 29% и 28% респондентов соответственно). А вот в 2012-2015 годах таких людей было значительно меньше (19% в 2012 году, по 20% — в 2013 и 2015 годах, 25% в 2014 году).

"До минимума за всю историю измерений (18%) снизилась доля тех, кто говорит, что чувствует себя абсолютно здоровым и позволяет себе употреблять в пищу все", — отметили во ВЦИОМ.

Участников опроса также попросили назвать, в чем именно проявляется их забота о здоровье, выбрав любое количество ответов из предложенного перечня вариантов.

Забота о своем здоровье для 40% респондентов, как показал опрос, заключается в отказе от вредных привычек – курения и употребления алкоголя. Треть опрошенных (34%) под заботой о здоровье понимают следование рекомендациям врачей, обращение к ним в случае болезни.

Кроме того 31% говорят, что их забота о здоровье проявляется в занятиях спортом, 24% — в соблюдении правильного режима питания, а 15% — в просмотре передач о здоровье и чтении медицинских книг и журналов; более четверти (27%) сказали о том, что они регулярно проверяют здоровье, проходят диспансеризацию.