В Москве в этом году родились Лавр, Ахилесс, Офелия и Юнона

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лавр, Ахилесс, Ума, Юнона, Потап, Фома и Офелия стали самыми необычными именами, которые давали детям в первом квартале 2017 года в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в четверг.

"В городе появились на свет мальчики Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы. Одна девочка получила имя Ума, также в столице родились две Офелии, две Серены и две Юноны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди редких имен можно увидеть и популярную некогда Зинаиду. В первом квартале всего в двух столичных семьях родились дочки, которым дали имя Зина.

В пресс-службе управления ЗАГС по Москве рассказали, что редкими экзотическими именами детей называют как иностранные семьи, для которых эти имена привычны, так и россияне, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся необычным именем. Также в пресс-службе добавили, что назвать ребенка Гарри, Маттео или Офелией могут и семьи, где один из родителей гражданин России, а другой — иностранного государства.

Отмечается, что топ-10 популярных имен мало изменился. Как и в 2016 году, на первом месте среди мужских имен — Александр, на второе место вышел Михаил, Артем сохранил третью строчку в рейтинге.

Тройка лидеров среди женских имен в Москве осталась неизменной с 2015 года. На первом месте София, на втором — Мария, на третьем — Анна.