СМИ: в России появится портал для контроля распространения личных данных

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сайт по контролю за распространением персональных данных появится в России в 2019 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект программы Минкомсвязи "Цифровая экономика".

"Уже в 2019 году россияне смогут на специальном портале проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование…. Появление ресурса должно решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных", — пишет газета.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух рассказал изданию, что отвечать за портал будет Роскомнадзор. Пока что предлагается разработать требования к сбору персональных данных. Ожидается, что организации сами будут сообщать об использовании персональных данных, а пользователь сможет отследить, у кого есть к ним доступ. После этого он может запретить какой-либо организации доступ к его личной информации.

По словам Массуха для создания подобного сайта необходимо разработать ряд законодательных актов, например об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию. Он добавил, что пока не известно, кто будет финансировать создание единого портала.