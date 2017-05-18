Правительство обсудит законопроект о принципе оказания госуслуг
00:1918.05.2017
(обновлено: 00:31 18.05.2017)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект об экстерриториальном принципе оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Согласно проекту закона, гражданам будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.
Проект был рассмотрен и одобрен 10 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.