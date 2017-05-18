СМИ: врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врачей в России хотят обязать фиксировать на видео проведение операций, сообщается на сайте "Парламентской газеты".
"У граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и не может быть рядом близких", — заявил Нилов "Парламентской газете".
Законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая. По словам Нилова, к его обсуждению нужно подключить не только медиков и соответствующих чиновников, но и юристов, которые сталкивались с подобными случаями на практике и имеют опыт в защите прав пациентов.
Нилов добавил, что правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, руководствуясь отсутствием средств на его реализацию. Но в этой ситуации нужно в первую очередь думать о правах пациента и его родственников. Нилов добавил, что в ряде стран видеофиксация закреплена законодательно.
Также кабмин отметил, что проект закона не в полной мере соотносится с законом "О персональных данных", пишет газета.