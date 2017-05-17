Кузнецова рассказала словацкой коллеге о защите прав детей в России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела рабочую встречу с коллегой из Словакии Виерой Томановой, в ходе которой рассказала ей о российском опыте в сфере защиты прав ребенка, сообщается на сайте российского омбудсмена в среду.

Как отметила Томанова, в Словакии только в прошлом году появился институт, курирующий тему семьи и ребенка, поэтому для них актуальна задача поиска союзников в этой области.

"Словацкая делегация поинтересовалась тем, как российская сторона решает межгосударственные вопросы, связанные с соблюдением прав детей. В качестве позитивного примера международного сотрудничества Анна Кузнецова рассказала о работе российско-французской межведомственной комиссии, в рамках которой решаются частные вопросы, связанные с защитой прав детей. Подобное взаимодействие на основании договора выстроено и с Итальянской Республикой", — говорится в сообщении.

Кузнецова также рассказала, как осенью 2016 года ей пришлось в ручном режиме разрешать ситуацию с российской семьей, у которой возникли проблемы с финскими социальными службами.

"Словацкого омбудсмена заинтересовала инициатива российской стороны по созданию общественного и экспертного советов, а также проектного офиса, на базе которого будут обсуждаться различные инициативы по поддержке семьи и детства. Благодаря работе этой площадки жизнь получат новые эффективные и интересные проекты", — говорится в сообщении.

Кузнецова также добавила, что частные случаи необходимо тщательно изучать, а сделанные выводы должны ложиться в основу системных мер — это актуально и для решения международных вопросов.