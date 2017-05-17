Роспотребнадзор призывал россиян не доверять сообщениям о ВИЧ-терроризме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор призывает россиян не доверять сообщениям о якобы имевших место случаях заражения ВИЧ при случайном уколе иглой, оставленной в общественных местах.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, такие данные были распространены через мессенджеры.

"Информация о СПИД-терроризме, об умышленных случаях заражения граждан ВИЧ-инфекцией неоднократно появлялась на страницах сомнительных интернет-ресурсов, однако достоверных случаев заражения ВИЧ-инфекцией таким путем в Российской Федерации не зарегистрировано. Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать правила информационной гигиены, не доверяя непроверенным источникам, повышать уровень знаний о ВИЧ-инфекции, сохраняя в том числе свое психоэмоциональное состояние стабильным", — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при незащищенных половых контактах с инфицированным партнером, при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого инъекционного оборудования), от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, в родах и при грудном вскармливании, если ВИЧ-инфицированная беременная не получала химиопрофилактику или лечение.

"Вирус иммунодефицита человека может жить и размножаться только в организме человека, вне организма он быстро теряет жизнеспособность и погибает. Вирус не сохраняется ни в сухой капле крови, ни в высохших биологических жидкостях (сперме, слюне или грудном молоке). Он быстро погибает при нагревании до 60° С, обработке любыми дезинфицирующими средствами", — подчеркивает ведомство.