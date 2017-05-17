Петрозаводский вуз не нашел Вороненкова в рядах своих бывших студентов

С.-ПЕТЕРБУРГ/ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Рязанский госуниверситет подтвердил РИА Новости, что убитый в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков получил у них диплом юриста на основании справки об окончании Петрозаводского госуниверситета; петрозаводский вуз, в свою очередь, заявил, что у них Вороненков не учился.

В среду СМИ со ссылкой на следственные органы сообщили, что Вороненков работал в прокуратуре Рязанского военного гарнизона следователем и помощником прокурора на основании диплома юриста, полученного в Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина. При этом в самом вузе экс-депутат "проучился" всего три месяца, а при поступлении представил справку о том, что с 1990 по 1994 год учился и окончил Петрозаводский госуниверситет.

Рязанский вуз подтвердил РИА Новости эти данные.

"Вороненков Денис Николаевич, 10.04. 1971 г.р. действительно обучался в Рязанском государственном педагогическом университете имени С.А. Есенина. Приказ о зачислении от 13 октября 1995 года №124 на третий курс вечернего отделения юридического факультета на базе высшего профессионального образования", — говорится в официальном ответе университета на запрос агентства.

Уточняется, что Вороненков поступил в "есенинский" вуз на основании академической справки, выданной 26 июля 1994 года Петрозаводским государственным университетом, подтверждающей факт его обучения в данном вузе в период с 1990 по 1994 года на очном отделении юридического факультета.

"Решением ГЭК от 01.02.1996 г. Вороненкову Д.Н. присвоена квалификация "юрист" и выдан диплом специалиста с высшим профессиональным образованием", — говорится в сообщении.

Однако Петрозаводский вуз опроверг информацию о том, что экс-депутат числился в рядах его студентов. "Были проверены архивные фонды Петрозаводского государственного университета, а также его филиалов. Имя Дениса Вороненкова не числится", — сообщили РИА Новости в пресс-службе госуниверситета.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

В отношении экс-депутата ведется следствие по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов.

СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома". По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.