Не что, а как: Учитель прокомментировал идею запрета алкоголя на ТВ

С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Вопрос о показе на телевидении сцен распития спиртных напитков должен зависеть не от времени трансляции, а от уровня художественного мастерства сцены, считает режиссер Алексей Учитель.

"Я думаю, что дело не в пьянстве, а в том, как этот процесс показан. Если на должном уровне сделано, художественно и интересно, то, конечно, это должно быть, а если это делается примитивно и пошло, то я и после 23.00 не стал бы это показывать", — сказал режиссёр в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в среду предложил запретить демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 6 до 23 часов. Шапкин считает, что в дневное время по ТВ регулярно демонстрируются фильмы, в которых чрезмерное и избыточное потребление алкоголя подается как вариант нормального, социально приемлемого поведения.