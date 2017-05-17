Более 60% подростков согласны с политикой России, показал опрос

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более 60% подростков в России считают, что страна движется в правильном направлении, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованного в среду.

Согласно данным фонда, 61% опрошенных подростков считают, что Россия движется в правильном направлении, в то время как 39% респондентов ответили, что страна движется "в неправильном" направлении (23%), либо затруднились ответить (16%). Тем не менее, 37%, отвечая на вопрос, как изменится жизнь в стране через три года, сказали, что "жизнь станет лучше". Однако 30% считают, что за три года ничего "не изменится", 14% — что "жизнь станет хуже", а 19% затруднились ответить.

Как следует из данных опроса, 64% подростков вовсе не интересуются политикой, только 32% ответили, что политика их интересует (5% затруднились ответить). Отвечая на вопрос, что ждет Россию в ближайшие годы, 45% опрошенных заявили, что страну ждут "стабильные времена", 33% считают, что в ближайшие годы нас ждут резкие перемены и потрясения, а 23% не смогли ответить.

Отмечается, что большинство (64%) подростков, отвечая на вопрос, откуда они чаще всего узнают политические новости, указали телевидение, 41% — социальные сети, форумы и блоги, 31% — новостные интернет-порталы, 15% ответили, что узнают от родственников, друзей и знакомых. Только 10% подростков ответили, что политические новости узнают из газет, журналов (6%) и радио (4%).

При этом 30% респондентов ответили, что больше всего доверяют политическим новостям Первого канала, 18% — новостям из социальной сети "ВКонтакте", 10% — новостям телеканала "Россия 1". Кроме того, по данным социологов, 63% опрошенных указали социальную сеть "ВКонтакте" как самую важную и значимую. Только 1% назвал самой значимой социальную сеть Facebook.

Опрос проведен с 21 апреля по 2 мая среди молодежи 15-17 лет в 207 населенных пунктах, 73 субъектах России. Опрошены 800 респондентов.