Власти Якутии переселят в новые дома восемь тысяч жителей до 1 сентября

ЯКУТСК, 17 мая — РИА Новости. Власти Якутии планируют расселить до 1 сентября 2017 года из ветхого и аварийного жилищного фонда восемь тысяч жителей республики, сообщил РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.

"Если раньше мы строили новое жилье главным образом в центральных населенных пунктах, то сегодня уже дошли и до небольших поселков. До 1 сентября нам остается переселить еще 8 тысяч граждан. Конечно, мы сталкиваемся со сложностями, которые связаны и с климатическими условиями, и с недобросовестностью некоторых подрядчиков, и с большим объемом аварийного жилья. Однако ответственность перед гражданами заставляет нас уложиться в срок", — сказал Борисов, проконтролировавший ход переселения в Нерюнгринском районе.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Якутии, из общего объема республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" в объеме 491,02 тысячи квадратных метров на Нерюнгринский район приходится более 171 тысячи квадратных метров. Основные мероприятия по обновлению жилфонда проводятся в городе Нерюнгри, поселках Серебряный Бор и Чульман. Строительство многоквартирных домов в трех городах идет по графику, объекты планируется сдать в эксплуатацию в срок.

В целях ликвидации аварийного жилфонда на территории Нерюнгринского района задействовано все три способа расселения, которые предусматривает механизм программы: строительство нового жилья, приобретение квартир на вторичном рынке жилья и выплата компенсации гражданам.

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