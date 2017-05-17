Власти Якутии переселят в новые дома восемь тысяч жителей до 1 сентября

ЯКУТСК, 17 мая — РИА Новости. Власти Якутии планируют расселить до 1 сентября 2017 года из ветхого и аварийного жилищного фонда восемь тысяч жителей республики, сообщил РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.
"Если раньше мы строили новое жилье главным образом в центральных населенных пунктах, то сегодня уже дошли и до небольших поселков. До 1 сентября нам остается переселить еще 8 тысяч граждан. Конечно, мы сталкиваемся со сложностями, которые связаны и с климатическими условиями, и с недобросовестностью некоторых подрядчиков, и с большим объемом аварийного жилья. Однако ответственность перед гражданами заставляет нас уложиться в срок", — сказал Борисов, проконтролировавший ход переселения в Нерюнгринском районе.
В целях ликвидации аварийного жилфонда на территории Нерюнгринского района задействовано все три способа расселения, которые предусматривает механизм программы: строительство нового жилья, приобретение квартир на вторичном рынке жилья и выплата компенсации гражданам.