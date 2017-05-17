Тропиканка и ее команда. Как банда с Урала получила полвека тюрьмы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу четырех обвиняемых в убийствах односельчан в поселке Нейво-Шайтанском. По версии следствия, злоумышленники оформляли на бездомных кредиты, после чего забирали деньги, а жертв убивали. Банде дали почти полвека тюрьмы. Подробности — в материале РИА Новости.

Шкурный интерес

В октябре 2015 года владелица магазина дорогих изделий из меха и кожи в Алапаевске, 45-летняя Наталья Глаголева, предложила своей знакомой, 41-летней безработной Светлане Степенько из поселка Нейво-Шайтанского Свердловской области, отдать долг в триста тысяч рублей своеобразным способом.

Глаголева заключила с местным банком договор о сотрудничестве, получив возможность реализовывать кредиты банка, предоставляемые на покупку своего товара. Степенько предстояло лишь найти клиентов для предпринимательницы, которые должны были взять заем у банка и совершить фиктивную покупку, чтобы товар остался у Глаголевой, а деньги поступили на ее счет.

Кандидат на роль "вербовщика" был выбран как нельзя лучше: Степенько, известная в поселке как Тропиканка, не раз признавалась своим знакомым, что мечтала создать собственную "банду", а торговля паленой водкой, скупка краденого металла и природное обаяние помогали найти среди клиентов потенциальных заемщиков и убедить подписать все необходимые документы. К мошеннической схеме Тропиканка привлекла своего гражданского мужа Илью Муравьева и друга своей дочери Вячеслава Неглеца (обоим мужчинам не было 30 лет).

Цена успеха

Двенадцатого ноября 2015 года состоялась первая сделка. Первой жертвой стал односельчанин Тропиканки Виктор Лямжин. По словам сестры, мужчина злоупотреблял алкоголем и официально нигде не работал. Тропиканка и ее подельники привезли его в магазин Глаголевой, которая поручила продавцу оформить на его имя кредит. Члены новоиспеченной банды знали, что у Лямжина нет возможности погасить долг, поэтому "подготовили подложные сведения о контактных телефонах, месте работы и размере среднемесячного заработка потерпевшего". Банк согласовал кредит на сумму в 75 тысяч рублей.

Спустя три дня была найдена вторая жертва — Валентина Мишагина, знакомая Степанько. Женщину нельзя было назвать асоциальной личностью — она не злоупотребляла спиртным и, по словам брата, жила в достатке. Однако под предлогом оформления социальных выплат Тропиканке удалось убедить ее предоставить свой паспорт и приехать в меховой магазин сфотографироваться. На счет Глаголевой поступило еще 70 тысяч рублей.

Последним заемщиком стал Александр Брюшин. Он недавно освободился из колонии и безуспешно пытался взять кредит на лекарства матери. Тропиканка предложила ему помощь в оформлении "потребительского кредита". Введя в заблуждение представителей банка о месте работы и зарплате мужчины, банда заработала еще 93 тысячи рублей для Глаголевой. Таким образом Тропиканке удалось отдать значительную часть долга подруге — 238 тысяч рублей.

"Нет людей – нет проблем"

Все сомнительные кредиты были одобрены в ноябре 2015 года. Заемщиков проверял агент банка. В декабре у службы безопасности финансовой организации в Москве возникли вопросы — за три кредита банк получил лишь один платеж. Выяснилось, что были одобрены заявки, в которых адрес регистрации клиентов совпадал с адресом работодателя. Также есть информация о том, что Тропиканка попыталась совершить еще одну сделку с односельчанином, имеющим психическое заболевание, мать которого обратилась в прокуратуру, когда он пришел домой за документами.

Так или иначе, банда Тропиканки узнала о грядущих проверках и, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решила действовать. Десятого декабря 2015 года они приехали домой к первой жертве — Лямжину, напоили его алкоголем и, как только он заснул, поставили горящую в доме свечу на пол в центре комнаты. Смерть мужчины наступила в результате отравления окисью углерода.

После была очередь Мишагиной. Тропиканка, Неглец и Муравьев вывезли женщину в лес и оставили в канаве — та замерзла насмерть при температуре 26 градусов ниже Цельсия. Наконец, последнюю жертву, Брюшина, 16 января 2016 года забили в том же лесу железным прутом.

Никакого умысла

В конце зимы 2016 года в полицию Алапаевска начали поступать заявления от жителей Нейво-Шайтанского о пропаже односельчан. Банду Тропиканки вызвали на проверку на полиграфе. Их причастность к исчезновению людей подтвердилась, и дело передали в Следственный комитет.

В ходе расследования выяснилось, что Тропиканка держала в страхе весь поселок. Также стало известно, что один из бывших мужей подозреваемой был найден повешенным. По словам соседей, все споры она решала в драке, "если что-то не нравилось — даже хваталась за нож", но "все боятся что-то говорить про нее, потому что она может потом сжечь дом".

Глаголева стала единственной, кого суд отпустил под залог в миллион рублей. Ей, в отличие от остальных арестованных, инкриминировали лишь статью 159 УК РФ ("Мошенничество").

На счету Степенько и Муравьева, по версии следствия, было убийство трех человек. Неглецу вменяли причастность к гибели двух жителей поселка. Как выяснилось, Тропиканка ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК ("Побои"). Имел судимость и Неглец — за хранение наркотиков. Муравьев же был обвинен впервые. Его мать рассказала порталу ngzt.ru о том, что арест сына стал для нее шоком: "Мальчишка солнечный рос. Тихий. Женат был, детишки есть, но вот связался с женщиной" (имеется в виду Степенько. — Прим. ред.).

В ходе судебного процесса, который стартовал 17 февраля 2017 года, Тропиканка, Муравьев и Глаголева не признали своей вины. Неглец частично согласился с обвинением, в том числе не стал отрицать свою причастность к двум убийствам и мошенничеству с одним из липовых кредитов.

Двадцать седьмого апреля 2017 года подсудимым дали последнее слово. Глаголева отказалась выступать. Наиболее внятную речь произнесла только сама Тропиканка — Светлана Степенько.

"Я действительно занимала 70 тысяч и обещала отдать деньги после продажи квартиры. Деньги не отдала, она предложила мне своих клиентов, я делала рекламу. Кредиты я ни на кого не оформляла, вещи я с магазина не получала. У меня никакого умысла не было. Вину я свою не признаю. Надеюсь на разумное решение. Всё, ваша честь", — заявила она.

Семнадцатого мая суд вынес приговор. Глаголева получила самое мягкое наказание — исправительные работы с удержанием в доход государства 20 процентов заработка. Остальные члены группировки получили реальные сроки: Тропиканка — 13 лет в колонии общего режима, ее сожитель — 19 лет в колонии строгого режима, приятель ее дочери — 16 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемых моральный и материальный ущерб в пользу представителей потерпевших: со Степенько — 1,1 миллиона рублей, с Муравьева — 1,2 миллиона рублей, с Неглеца — 700 тысяч рублей.

Однако родственников жертв решение суда не устроило. Братья и сестры погибших уверены, что к убийствам Степенько подтолкнула Наталья Глаголева. Как выяснили местные журналисты, недавно предпринимательницу обвинили в новой афере — на этот раз с квартирой. Как уверяют некоторые местные жители, у Глаголевой есть связи и покровители — именно поэтому вину подельницы Тропиканки в совершении убийств доказать так и не удалось.