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Общество

Тропиканка и ее команда. Как банда с Урала получила полвека тюрьмы

19:3317.05.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского судаНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу четырех обвиняемых в убийствах односельчан в поселке Нейво-Шайтанском. По версии следствия, злоумышленники оформляли на бездомных кредиты, после чего забирали деньги, а жертв убивали. Банде дали почти полвека тюрьмы. Подробности — в материале РИА Новости.

Шкурный интерес

В октябре 2015 года владелица магазина дорогих изделий из меха и кожи в Алапаевске, 45-летняя Наталья Глаголева, предложила своей знакомой, 41-летней безработной Светлане Степенько из поселка Нейво-Шайтанского Свердловской области, отдать долг в триста тысяч рублей своеобразным способом.

Салон красоты. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Глаголева заключила с местным банком договор о сотрудничестве, получив возможность реализовывать кредиты банка, предоставляемые на покупку своего товара. Степенько предстояло лишь найти клиентов для предпринимательницы, которые должны были взять заем у банка и совершить фиктивную покупку, чтобы товар остался у Глаголевой, а деньги поступили на ее счет.

Кандидат на роль "вербовщика" был выбран как нельзя лучше: Степенько, известная в поселке как Тропиканка, не раз признавалась своим знакомым, что мечтала создать собственную "банду", а торговля паленой водкой, скупка краденого металла и природное обаяние помогали найти среди клиентов потенциальных заемщиков и убедить подписать все необходимые документы. К мошеннической схеме Тропиканка привлекла своего гражданского мужа Илью Муравьева и друга своей дочери Вячеслава Неглеца (обоим мужчинам не было 30 лет).

© Фото : Новостной портал Екатеринбурга NGZT.ru/Наша газетаСветлана Степенько
© Фото : Новостной портал Екатеринбурга NGZT.ru/Наша газета
Светлана Степенько

Цена успеха

Двенадцатого ноября 2015 года состоялась первая сделка. Первой жертвой стал односельчанин Тропиканки Виктор Лямжин. По словам сестры, мужчина злоупотреблял алкоголем и официально нигде не работал. Тропиканка и ее подельники привезли его в магазин Глаголевой, которая поручила продавцу оформить на его имя кредит. Члены новоиспеченной банды знали, что у Лямжина нет возможности погасить долг, поэтому "подготовили подложные сведения о контактных телефонах, месте работы и размере среднемесячного заработка потерпевшего". Банк согласовал кредит на сумму в 75 тысяч рублей.

Памятник первооткрывателям мирнинских алмазов в городе Мирный
© РИА Новости / Александр Уткин
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Спустя три дня была найдена вторая жертва — Валентина Мишагина, знакомая Степанько. Женщину нельзя было назвать асоциальной личностью — она не злоупотребляла спиртным и, по словам брата, жила в достатке. Однако под предлогом оформления социальных выплат Тропиканке удалось убедить ее предоставить свой паспорт и приехать в меховой магазин сфотографироваться. На счет Глаголевой поступило еще 70 тысяч рублей.

Последним заемщиком стал Александр Брюшин. Он недавно освободился из колонии и безуспешно пытался взять кредит на лекарства матери. Тропиканка предложила ему помощь в оформлении "потребительского кредита". Введя в заблуждение представителей банка о месте работы и зарплате мужчины, банда заработала еще 93 тысячи рублей для Глаголевой. Таким образом Тропиканке удалось отдать значительную часть долга подруге — 238 тысяч рублей.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Нет людей – нет проблем"

Все сомнительные кредиты были одобрены в ноябре 2015 года. Заемщиков проверял агент банка. В декабре у службы безопасности финансовой организации в Москве возникли вопросы — за три кредита банк получил лишь один платеж. Выяснилось, что были одобрены заявки, в которых адрес регистрации клиентов совпадал с адресом работодателя. Также есть информация о том, что Тропиканка попыталась совершить еще одну сделку с односельчанином, имеющим психическое заболевание, мать которого обратилась в прокуратуру, когда он пришел домой за документами.

Топор. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Так или иначе, банда Тропиканки узнала о грядущих проверках и, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решила действовать. Десятого декабря 2015 года они приехали домой к первой жертве — Лямжину, напоили его алкоголем и, как только он заснул, поставили горящую в доме свечу на пол в центре комнаты. Смерть мужчины наступила в результате отравления окисью углерода.

После была очередь Мишагиной. Тропиканка,  Неглец и Муравьев вывезли женщину в лес и оставили в канаве — та замерзла насмерть при температуре 26 градусов ниже Цельсия. Наконец, последнюю жертву, Брюшина, 16 января 2016 года забили в том же лесу железным прутом.

© РИА Новости / Меркурий ГолодновПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Меркурий Голоднов
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Никакого умысла

В конце зимы 2016 года в полицию Алапаевска начали поступать заявления от жителей Нейво-Шайтанского о пропаже односельчан. Банду Тропиканки вызвали на проверку на полиграфе. Их причастность к исчезновению людей подтвердилась, и дело передали в Следственный комитет.

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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В ходе расследования выяснилось, что Тропиканка держала в страхе весь поселок. Также стало известно, что один из бывших мужей подозреваемой был найден повешенным. По словам соседей, все споры она решала в драке, "если что-то не нравилось — даже хваталась за нож", но "все боятся что-то говорить про нее, потому что она может потом сжечь дом".

Глаголева стала единственной, кого суд отпустил под залог в миллион рублей. Ей, в отличие от остальных арестованных, инкриминировали лишь статью 159 УК РФ ("Мошенничество").

На счету Степенько и Муравьева, по версии следствия, было убийство трех человек. Неглецу вменяли причастность к гибели двух жителей поселка. Как выяснилось, Тропиканка ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК ("Побои"). Имел судимость и Неглец — за хранение наркотиков. Муравьев же был обвинен впервые. Его мать рассказала порталу ngzt.ru о том, что арест сына стал для нее шоком: "Мальчишка солнечный рос. Тихий. Женат был, детишки есть, но вот связался с женщиной" (имеется в виду Степенько. — Прим. ред.).

В ходе судебного процесса, который стартовал 17 февраля 2017 года, Тропиканка, Муравьев и Глаголева не признали своей вины. Неглец частично согласился с обвинением, в том числе не стал отрицать свою причастность к двум убийствам и мошенничеству с одним из липовых кредитов.

Двадцать седьмого апреля 2017 года подсудимым дали последнее слово. Глаголева отказалась выступать. Наиболее внятную речь произнесла только сама Тропиканка — Светлана Степенько.

"Я действительно занимала 70 тысяч и обещала отдать деньги после продажи квартиры. Деньги не отдала, она предложила мне своих клиентов, я делала рекламу. Кредиты я ни на кого не оформляла, вещи я с магазина не получала. У меня никакого умысла не было. Вину я свою не признаю. Надеюсь на разумное решение. Всё, ваша честь", — заявила она.

Фото Насыровой со страницы в Facebook
© Фото : Facebook, Vi Na
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Семнадцатого мая суд вынес приговор. Глаголева получила самое мягкое наказание — исправительные работы с удержанием в доход государства 20 процентов заработка. Остальные члены группировки получили реальные сроки: Тропиканка — 13 лет в колонии общего режима, ее сожитель — 19 лет в колонии строгого режима, приятель ее дочери — 16 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемых моральный и материальный ущерб в пользу представителей потерпевших: со Степенько — 1,1 миллиона рублей, с Муравьева — 1,2 миллиона рублей, с Неглеца — 700 тысяч рублей.

Однако родственников жертв решение суда не устроило. Братья и сестры погибших уверены, что к убийствам Степенько подтолкнула Наталья Глаголева. Как выяснили местные журналисты, недавно предпринимательницу обвинили в новой афере — на этот раз с квартирой. Как уверяют некоторые местные жители, у Глаголевой есть связи и покровители — именно поэтому вину подельницы Тропиканки в совершении убийств доказать так и не удалось.

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