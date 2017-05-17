Путин выразил соболезнования в связи кончиной космонавта Виктора Горбатко

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным советского космонавта Виктора Горбатко, скончавшегося в среду на 83-м году жизни, и отметил, что тот внес поистине уникальный вклад в развитие космонавтики. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Уважаемые Алла Викторовна, Ирина Викторовна, Марина Викторовна, искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Виктор Васильевич Горбатко – дважды Герой Советского Союза, мужественный, сильный духом человек, беззаветно преданный своему долгу и Отечеству", — говорится в тексте телеграммы.

По словам Путина, Виктор Горбатко "внес поистине уникальный вклад в развитие космонавтики, при решении ответственных государственных задач неизменно демонстрировал твердость характера и профессионализм высочайшего класса".

"Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей", — отметил президент.

Виктор Горбатко — летчик-космонавт СССР (1969), дважды Герой Советского Союза (1969, 1977), Герой Монгольской Народной Республики (1971), Герой Труда Социалистической Республики Вьетнам (1980). Награжден тремя орденами Ленина (1969, 1977, 1980), орденом Красной Звезды (1961), орденом Дружбы (2011), медалями, а также иностранными наградами – орденами Сухэ-Батора (Монголия, 1971), орденом Хо Ши Мина первой степени (Вьетнам, 1980), орденом Боевого Красного Знамени (Монголия, 1974), медалями Монголии, медалями Болгарии, медалями ГДР, КНДР, Польши. Лауреат премии правительства РФ имени Гагарина (2011).