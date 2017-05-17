В Капотне уровень сероводорода в воздухе пришел в норму

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы к 13.00 среды пришла в норму, следует из данных ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Станция автоматического контроля Мосэкомониторинга в районе Капотня на юго-востоке Москвы в ночь на среду зафиксировала превышение в 51 раз предельно допустимой суточной концентрации (ПДК) сероводорода. В понедельник жители района также жаловались на неприятный запах.

При этом в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что мобильные лаборатории ведомства и Росгидромета не зафиксировали превышений концентрации сероводорода в Капотне. Как подчеркнули в ведомстве, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга. ГУ МЧС по Москве направил информацию о неисправности в предприятие, которое должно провести его проверку.

По последним данным Мосэкомониторинга, к 13.00 концентрация сероводорода пришла в норму и достигла показателя в 0,63 ПДК.

Ранее в воскресенье аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано в Орехово-Борисово Южное, концентрация вещества на Гурьевском проезде была превышена в 17 раз. Превышение уровня сероводорода также было зафиксировано в Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском районе ВАО и Царицыно.