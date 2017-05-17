Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за отказ в обслуживании пенсионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает штрафовать магазины за препятствия пенсионерам и инвалидам в покупке товаров, заявила журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума глава ведомства Анна Попова.

"Это предложения в стратегию госполитики по защите прав потребителя до 2025 года. Это не один нормативный акт. Мы предлагали изменить законодательство в интересах уязвимых групп населения", — сказала она, говоря о возможности ввести штраф для магазинов за отказ продавать товары инвалидам или пенсионерам.

"Это (штраф — ред.) будет одним из элементов, системное решение должно быть", — добавила она, при этом не уточнив, какой размер штрафа предлагает Роспотребнадзор.