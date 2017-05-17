Федор Бондарчук избран лидером "Украинских землячеств России"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Кинорежиссер Федор Бондарчук избран почетным председателем "Украинские землячества России". Соответсвующее решение было принято на втором съезде организации, прошедшем в Москве.
На мероприятии присутствовали украинские ветераны Афганистана, священнослужители, сенаторы Совета Федерации, журналисты и писатели. На Съезде также выступил сын Федора Бондарчука, который является активистом движения земляков.
Вчера "Украинские землячества России" организовали гуманитарный конвой в регионы Украины. Три грузовика с медицинскими препаратами и продовольствием для детей с ДЦП, синдромом Дауна и поражением нервной системы выехали из координационного центра землячеств в Киеве и доставили помощь в Запорожье, Харьков и Луцк. Съезд земляков поддержал данное мероприятие.