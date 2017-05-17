Федор Бондарчук избран лидером "Украинских землячеств России"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Кинорежиссер Федор Бондарчук избран почетным председателем "Украинские землячества России". Соответсвующее решение было принято на втором съезде организации, прошедшем в Москве.

Кандидатуру Бондарчука предложил украинский ветеран Афганистана Михаил Будилов. Ранее Бондарчук оказал помощь киевским ветеранам-афганцам.

На мероприятии присутствовали украинские ветераны Афганистана, священнослужители, сенаторы Совета Федерации, журналисты и писатели. На Съезде также выступил сын Федора Бондарчука, который является активистом движения земляков.

Вчера "Украинские землячества России" организовали гуманитарный конвой в регионы Украины. Три грузовика с медицинскими препаратами и продовольствием для детей с ДЦП, синдромом Дауна и поражением нервной системы выехали из координационного центра землячеств в Киеве и доставили помощь в Запорожье, Харьков и Луцк. Съезд земляков поддержал данное мероприятие.

На Съезде земляки также обсудили текущие проблемы украинских граждан в регионах. Съезд вышел на прямую связь с Киевом, Запорожьем, Харьковом и Львовом. Активисты в регионах рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются жители регионов Украины. Съезд по видеосвязи также поприветствовал известный видеоблогер Анатолий Шарий.