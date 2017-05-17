Подземный археологический музей в Кремле откроют в течение года

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Подземный археологический музей на территории Кремля могут открыть уже в течение года, сообщила в среду генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.

Сегодня на месте демонтированного 14-го административного корпуса Московского Кремля уже функционируют два музеефицированных шурфа — в одном из них видна часть фундамента Малого Николаевского дворца, второй шурф позволяет увидеть часть фундамента церкви Алексея Митрополита из комплекса зданий, примыкавших к Чудову монастырю.

"Сейчас все те археологические находки, которые найдены на этой территории, предполагается показывать в подземном музее, который будет находиться недалеко этих шурфов… Мы сейчас очень активно работаем с архитекторами и дизайнерами над этим проектом, я думаю, в ближайшее время, может быть, в течение года мы сможем это вам представить", — рассказала Гагарина.

Она отметила, что музей расположится на площади около 500 квадратных метров. "Будут показываться части фундаментов, части кладбища, которые были найдены при раскопках", — сказала директор.

Осенью 2015 года по указанию главы государства был начат демонтаж 14-го корпуса Московского Кремля — административного здания, не представлявшего исторической ценности и не входящего в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Параллельно с этим Институт археологии провел раскопки по поиску фундаментов Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца, которые стояли на этом месте, но были снесены в 1929 г.

Ученым удалось обнаружить сохранившиеся части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Алексея Митрополита Чудова монастыря, в частности основание южной стены Алексеевской церкви, часть кладки перехода между монастырем и дворцом, датируемой 1851-1855 гг., остатки белокаменного контрфорса. После демонтажа 14-го корпуса в мае 2016 года Владимир Путин посетил новый сквер, разбитый на этом месте, и осмотрел археологические находки. По итогам осмотра он дал поручение о музеефикации археологических раскопов для показа туристам.