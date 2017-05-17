В Москве в воскресенье закроют центральный участок "оранжевой" ветки метро

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Участок Калужско-Рижской линии московского метро внутри кольца закроют в воскресенье 21 мая для замены путей, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках "Новоясеневская" – "Октябрьская" и "Проспект Мира" – "Медведково", — следует из сообщения.

При этом на станции "Китай-город" движение будет работать только на "фиолетовой" ветке, а на "Третьяковской" — по "желтой" линии. Кроме того, будут закрыты переходы на "Тургеневской". Во время перекрытий пассажиры смогут воспользоваться станциями в непосредственной близости от закрытых и наземным городским транспортом.

"В течение дня специалисты проведут все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров Московского метрополитена", — следует из релиза.

Движение возобновится 22 мая с открытием метро.