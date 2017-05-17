Запретить дневной показ алкоголя по ТВ нереально, считает депутат

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Убрать из телевизионных эфиров демонстрацию распития алкоголя невозможно, придется закрывать телевидение, заявил первый зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал, отметив, что лучше предупреждать зрителей о вреде потребления алкогольной продукции.

Центр разработки национальной алкогольной политики выступил с инициативой запретить в России демонстрацию потребления алкоголя в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 6.00 до 23.00. В настоящий момент в РФ запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении, при этом демонстрация спиртных напитков в эфире никак не регламентирована.

"Я думаю, что вряд ли можно убрать из фильмов, из каких-то передач целевых такой факт (потребление алкоголя). Другое дело – реклама и пропаганда, вот это нужно убирать, а если это художественный замысел, можно просто писать предупреждение, что в передаче есть алкоголь, который вредит вашему здоровью", — заявил Фургал РИА Новости.

По его словам, полностью убрать демонстрацию алкогольной продукции, например, из фильмов, а следовательно и из эфиров, "нереально, ведь тогда придется телевидение закрывать".