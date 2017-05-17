В Кремле не стали комментировать идею запрета сцен распития алкоголя на ТВ

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Кремль не комментирует идею запретить показ сцен с распитием алкоголя по телевидению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

В среду центр разработки национальной алкогольной политики предложил правительству РФ законопроект, запрещающий демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 6 до 23 часов. В РФ в настоящее время уже запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении.

"Никак", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могли бы прокомментировать такую инициативу.