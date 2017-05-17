Песков о реновации: Кремль не намерен вмешиваться в городские дела Москвы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Кремле не планируют вмешиваться в программу реновации, реализуемую в Москве, это исключительно городская повестка дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Согласно опросу ВЦИОМ, две трети москвичей в целом (65%) и три четверти жителей предполагаемых районов реновации (75%) согласились с мнением о том, что федеральные власти должны принять участие в разработке условий программы реновации.

"Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела. Это очень крупный, очень позитивный проект. Есть определенные пожелания, критика москвичей, которая с готовностью воспринимается московскими властями. Вся законотворческая работа и работа, связанная с реализацией проекта, происходит с учетом мнения москвичей", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько федеральные власти доверяют московским властям в программе реновации и не планируют ли вмешаться в ее реализацию.

Песков отметил, что мэрия демонстрирует готовность принимать во внимание все замечания московских жителей, подчеркнув, что этот вопрос исключительно городской повестки дня.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.